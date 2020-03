Na oproep: geen files en lege treinen

"Op vrijdagochtend is het altijd al rustiger, maar nu staan er nog minder files dan anders", aldus de ANWB. Op 'normale' vrijdagen staat er gemiddeld 30 kilometer file. Rond 7.00 uur stond er 8 kilometer file. Die vertraging werd veroorzaakt door een ongeluk. Deze files losten ook snel weer op.

De hele week is het al rustiger op de weg omdat mensen in Brabant zoveel mogelijk thuis blijven. Het kabinet riep donderdag ook de rest van Nederland op zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. Ook iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven en sociaal contact mijden.

Ook op de grote stations is het rustiger dan normaal. De NS liet donderdag weten vanaf vrijdag met minder treinen in de spits te rijden omdat minder reizigers worden verwacht.

Slechts op een plek ging het mis, de A4 bij Hoogerheide:

Let wel op, vanaf vandaag is de max 100!