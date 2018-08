Nazi kampbeul kreeg uitkering als slachtoffer

Dat schrijft de krant Bild op basis van historische documenten van de International Tracing Service (ITS), de afdeling van het Rode Kruis die het archief van nazislachtoffers beheert.

„Jakiw Palij zat eerst in een kamp voor Displaced Persons in Bamberg en later in een hervestigingscentrum in Schweinfurt”, zegt de onderzoeksdirecteur van de ITS, Henning Borggräfe tegen de krant.

Hij werd officieel als slachtoffer erkend en kreeg steun voor emigratie naarAmerika.

De in Polen geboren Palij (95) werkte in 1941 als SS-assistent in het werkkamp Trawniki. Daar werden ruim 6000 Joden uitgeroeid.

Acht jaar later ging hij naar de VS en werd uiteindelijk Amerikaan. De Amerikaanse nationaliteit werd hem in 2003 afgenomen omdat hij gelogen had over zijn SS-tijd.

