China ontslaat ambtenaren om ’lelijke’ tekeningen van kinderen in schoolboeken

Het ministerie laat in een verklaring weten dat de tekeningen niet voldoen aan de „fundamentele vereisten voor moreel onderwijs.” Daarnaast wordt gemeld dat de „algemene stijl van de illustraties niet overeenkomt met de esthetische smaak van het publiek.”

De illustraties gingen in mei viraal op Chinese sociale media. Boze Chinezen schreven onder meer dat ze racistisch waren vanwege de kleine ogen van de kinderen. Ook vonden ze het ongepast dat bij sommige jongens een duidelijke bobbel zichtbaar is. Dat sommige kinderen kleding met sterren en strepen droegen, werd gezien als pro-Amerikaans.

Ⓒ getty images/weibo

De uitgeverij, een staatsbedrijf, kwam na de ophef met excuses en maakte toen ook bekend de boeken voor het nieuwe schooljaar aan te passen. Het ministerie stelt dat de maker het doel van de educatieve teksten niet heeft begrepen. Volgens de Chinese staatskrant Global Times mag de desbetreffende designstudio geen illustraties meer maken voor schoolboeken.

’Juiste waarden’

De krant schrijft dat het ministerie onderzoek doet naar de illustraties in alle les- en leesboeken in het primair en voortgezet onderwijs. Er wordt gecontroleerd of ze „de juiste waarden weergeven, met de Chinese cultuur overeenkomen en in lijn zijn met de esthetische smaak van het publiek.” In China zijn de regels voor lesmateriaal de afgelopen jaren aangescherpt om patriottisme onder kinderen te stimuleren. Zo mogen scholen bijvoorbeeld geen lesboeken van buitenlandse uitgevers gebruiken.