Iconische leeuw doodgegaan in Artis

Door zijn ouderdom viel Ceasar de afgelopen maanden af en ging zijn lichamelijke toestand achteruit. Vanaf woensdagmiddag verslechterde zijn conditie dusdanig dat is besloten de leeuw donderdagochtend - tot verdriet van de medewerkers - te laten inslapen.

Twintig jaar is zeer oud voor katachtigen; in het wild wordt een leeuw gemiddeld 10 tot 14 jaar. Caesar heeft 19 jaar in Artis geleefd en was dus zeer bekend. Zijn donkere manen en indringende geluid maakten veel indruk op jong en oud, aldus Artis.

Nieuwe man

Leeuwen kennen geen proces van rouwverwerking zoals mensen dat kennen. Omdat leeuwen groepsdieren zijn zou het kunnen dat de twee leeuwinnen de komende periode onrustig zijn. Van nature leven leeuwen in een groep met een mannelijke leider. Artis zal dus op termijn een nieuwe man bij de leeuwinnen voegen.