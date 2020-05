Groot alarm om brand in rubberfabriek Geleen

Chemelot meldde eerder zondagavond twee branden, maar uiteindelijk bleek slechts sprake van een brand in de eindverwerking van de rubberfabriek. Een andere gemelde brand in de warmtekrachtcentrale (WKC) op het terrein bleek slechts een temperatuurverhoging te zijn in een schoorsteen, aldus Chemelot. Die temperatuur is inmiddels gezakt.

Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer woedde de brand in de rubberfabriek in een leiding op de derde verdieping. De fabriek lag op dat moment stil. De temperatuurverhoging in de schoorsteen van de WKC was volgens Chemelot het gevolg van de brand in rubberfabriek. Dit omdat deze fabrieken via een leiding met elkaar verbonden zijn. Deze leiding is inmiddels afgesloten.

De brandweer houdt de fabrieken wel nog in de gaten. De mogelijkheid van nasmeulen in de leiding van de rubberfabriek naar het WKC is namelijk niet denkbeeldig.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952