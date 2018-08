Dijkhoff wil onderzoek naar verplichte vaccinatie

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff komt met een stappenplan om dat voor elkaar te krijgen. Hij krijgt steun van CDA, D66 en SP, een Kamermeerderheid.

Dijkhoff wil dat het mogelijk wordt dat ouders kunnen nagaan of andere kinderen op hun kinderopvang zijn ingeënt. Ook de opvang zelf moet die inzage krijgen evenals de mogelijkheid om ongevaccineerde kinderen de deur te wijzen.

De VVD’er wil daarnaast een onderzoek. Dit onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is om nog een stap verder te gaan door vaccinaties te verplichten als voorwaarde voor toegang tot kinderopvang.

In Nederland krijgen kinderen die 14 maanden oud zijn een vaccin tegen mazelen, de bof en rode hond. Het moet ze beter beschermen tegen deze nare kinderziektes.

Deze zomer werd bekend dat de vaccinatiegraad in Nederland daalt. Ook in de rest van Europa is dat een trend. Het zorgde al op meerdere plekken tot een uitbraak van de mazelen.

Tot voor kort waren het vooral religieuze mensen die hun kinderen niet lieten inenten. Er is in Nederland nu ook een groep van vaak hoger opgeleide ouders die zegt gevaar te zien in de vaccinaties.

VVD’er Dijkhoff wordt gallisch van deze groep. Hij wijst erop dat argumenten om niet in te enten stuk voor stuk door wetenschappers naar het land der fabelen zijn verwezen en noemt het ’te bizar voor woorden’ dat hij door de groeiende groep ’anti-vaxxers’ gedwongen wordt om over strengere overheidsmaatregelen na te denken.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) weigerde eind juni nog om voor kinderdagverblijven een vaccinatieplicht in te voeren. Volgens de CU-bewindsman geeft het RIVM aan dat dit ’zeer beperkt effect’ zou hebben op het risico om ziek te worden. „Een kind kan immers ook buiten de opvang besmet worden.” Hij ziet ook juridische haken en ogen. Blokhuis vreest zelfs dat het tegen de grondwet indruist omdat het tot ’onderscheid kan leiden op grond van godsdienst en levensovertuiging’.

Voormalig minister Schippers - een partijgenoot van Dijkhoff - was ook altijd tegen een vaccinatieplicht, maar toen zat de vaccinatiegraad nog binnen veilige marges.

