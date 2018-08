Luiten wellicht toch op KLM Open

Het herstel na zijn polsoperatie loopt zo voortvarend, dat de golfer zich toch weer heeft ingeschreven voor het Nederlandse toernooi op de Europese tour.

„De linkerpols is vooral heel stijf op dit moment, maar we moeten de komende weken kijken of het beter wordt”, vertelt Luiten. „Een week voor de start gaan we samen met arts Richard Koch bekijken of ik geen beperkingen heb om te spelen.”

Luiten vervolgt: „Als het er goed uitziet, zou ik misschien kunnen spelen op het KLM Open. Maar op dit moment is de kans groter dat ik niet speel dan dat ik wel speel.”