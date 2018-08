Straks de foto van je flitsboete in de mail

Justitie bij onze zuiderburen gaat dat doen om van het gezeur achteraf af te zijn. Maandelijks schrijft de Belgische politie 400.000 bonnen uit. Veel mensen tekenen beroep aan en willen het bewijs zien.

„Door elke overtreder meteen de foto ook te tonen, willen we vooral tijdswinst boeken”, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van Justitie in Het Nieuwsblad. „We hopen dat ze hun boete dan ook sneller zullen betalen.” Door de digitale flitskasten is het nu relatief simpel om bewijsmateriaal meteen mee te sturen.

Ook voor de bestuurders zelf is het goed om de foto bij hun boete te kunnen controleren. „Als er sprake is van fraude, bijvoorbeeld doordat iemand jouw nummerplaat kopieerde en geflitst werd, dan zal dat ook sneller aan het licht komen”, aldus Landtsheere.

Justitie onderzoekt nog hoe de flitsfoto bij de overtreder terecht komt. Of direct verstuurd, of met een inlog online te bekijken.

