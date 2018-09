NS faalde volledig bij storing

Bij de sein- en wisselstoring in en rond Amsterdam CS en bij Schiphol kwamen alleen af en toe tegenstrijdige berichten en al helemaal geen oplossingen.

Respect verdienen de NS-medewerkers die onwetend probeerden nog iets te redden dat niet te redden was. De tijdelijke oplossing om handmatig wissels te verzetten, had volgens mij veel eerder gekund en gemoeten. De NS roept tegen de media (niet tegen de passagiers): zoveel bussen om gestrande reizigers te vervoeren zijn er niet en er is op Amsterdam Centraal ook geen ruimte.

Waarom werden passagiers niet met de metro naar de Bijlmer gestuurd waar wel ruimte was voor bussen? Dat zou reizigers wel het gevoel geven dat er iets in gang werd gezet.

In Duitsland gaat dat anders. Zo werd tijdens de overstromingen van de Elbe enige jaren geleden mijn treinreis, in de ongeorganiseerde chaos op Frankfurt Hbf, soepel en snel omgeboekt richting Dresden. Alles werd gedaan om reizigers verder op weg te helpen en die hoefden zelf geen taxi te zoeken. Ik kwam uiteindelijk met een uur vertraging aan in Weimar.

A.E.M. van de Laar,

Eindhoven