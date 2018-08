Paniek in Duitsland om Autobahnschutter

Tot nu toe zijn vier gevallen bekend van voertuigbestuurders die, terwijl ze over een snelweg in de nabijheid van de stad Oldenburg reden, beschoten zijn. Wonder boven wonder raakte nog niemand gewond.

Het meest recente voorval vond afgelopen dinsdagavond plaats, toen een 60-jarige vrachtwagenchauffeur op de Duitse A28 opeens een gaatje in zijn voorruit ontdekte. Op hetzelfde moment zag hij een man op een brug lopen met een wapen in de hand, zo verklaarde de chauffeur later tegen de politie. De mogelijke snelwegschutter verdween direct daarna uit het zicht.

De voortvluchtige persoon zou een man betreffen met donker haar en een normaal postuur. Hij droeg een donkere bovendeel en een lichtkleurige broek. De politie van Oldenburg sluit niet uit dat de verdachte gericht geschoten heeft op de vrachtwagen.

Poging doodslag

“Vlak voordat-ie onder een viaduct reed, merkte hij dat zijn voorruit kapot was. Hij keek naar de overweg en zag daar een persoon met een wapen, die zich omdraaide en vervolgens wegrende”, licht een woordvoerder toe. “Vanwege deze getuigenis behandelen we dit onderzoek daarom nu als een poging tot doodslag.”

Ondanks een uitgebreide zoekactie in de buurt, met daarbij onder meer de inzet van een politiehelikopter, is de verdachte niet meer aangetroffen.

De politie onderzoekt momenteel nog drie andere gevallen waarbij automobilisten schade aan een hun voertuig hebben gemeld, zonder dat die logisch te verklaren valt.

Tijdens een inspectie werd bij één van de voertuigen een gaatje in een ruit gevonden. Bij twee andere auto’s brak tijdens het rijden een zijruit. Het gaat hierbij om de periode tussen 29 juli en 16 augustus jongstleden. Alle inzittenden bleven ongedeerd.

De politiewoordvoerder wil niet zeggen of er kogels gevonden zijn. Of er überhaupt een verband bestaat tussen alle incidenten is nog onderdeel van het gehele onderzoek, zo laat ze wel weten.

