Oud-captain No Surrender Kuipers niet vrij

Henk Kuipers. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) mag nog niet naar huis. De man uit Emmen zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar. Ook is volgens de rechtbank de kans aanwezig dat Kuipers opnieuw in de fout gaat.