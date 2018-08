Oprichter Klaas Otto (R) onderweg naar de rechtbank. Ⓒ Hollandse Hoogte

BREDA - De oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto ontkent alle beschuldigingen tegen hem. Donderdag, tijdens de eerste van vijf zittingsdagen in de rechtbank in Breda, had hij op alle vragen een antwoord en pareerde hij tegelijkertijd alle verdenkingen. „Ik word valselijk beschuldigd. Twee jaar lang heb ik mijn mond gehouden, ik wil nu heel graag praten.”