Dancefeest Alkmaar botst niet met Zondagswet

Tijdens het evenement ’De Brug draait door’ verzorgen dj’s zondag van 16.00 tot 22.30 uur optredens in de open lucht.

Volgens de advocaat van de vereniging wordt de zondagsrust sluipenderwijs steeds vaker verstoord en raakt de balans in de binnenstad volledig zoek. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Alkmaarse burgemeester in dit geval een ontheffing mocht verlenen en dat het acceptabel is als de zondagsrust een paar zondagen per jaar wordt verstoord.