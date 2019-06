Akkoord: AOW-leeftijd komende twee jaar bevroren

De stijging van de AOW-leeftijd wordt getemperd. De pensioengerechtigde leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt die stapje voor stapje naar 67 jaar in 2024. Dat is drie jaar later dan gepland. Ook na 2024 zal de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd.

Iedereen krijgt, als het akkoord eenmaal ingevoerd wordt, iets ruimere mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. De fiscale boete daarop verdwijnt deels. Die maatregel is vooral bedoeld om mensen met zware beroepen tegemoet te komen.

Daarnaast moeten zzp’ers straks een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. En grootschalige kortingen op pensioenen zijn door nieuwe regels voorlopig van de baan. Voor de toekomst geldt: er zal sneller gekort worden in slechte tijden, maar ook sneller bijgeplust als het goed gaat.

Het kabinet steekt bovendien 800 miljoen euro in een soort fonds waarmee mensen geholpen moeten worden om hun pensioengerechtigde leeftijd te halen. Daar kunnen bijvoorbeeld betere cao-afspraken mee betaald worden en scholing van bekostigd worden.

Het is grotendeels ’wisselgeld’ vanuit het kabinet voor de hervorming van het pensioenstelsel. Het systeem waarbij jongeren relatief veel en ouderen relatief weinig premie betalen, gaat op de schop.

Een voorbehoud bij deze plannen is wel dat de leden van de FNV zich nog mogen uitspreken over het akkoord en daar ’nee’ tegen kunnen zeggen. FNV-voorzitter Busker is in elk geval tevreden, hij heeft ’waardering voor mensen die actie hebben gevoerd dat we dit resultaat hebben binnengehaald’.

PvdA en GroenLinks zijn in elk geval enthousiast over de plannen. Zij steunen de deal in principe, maar maken ook een voorbehoud: ze willen wel de uitwerking zien.

