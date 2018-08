Brand op vissersboot Harlingen na uren geblust

Ⓒ Jaring Rispens

HARLINGEN - UPDATE - De brandweer heeft donderdag de handen vol gehad aan het blussen van een brand op een vissersboot in de haven van Harlingen. Pas in de loop van de avond werd het sein brand meester gegeven. Eerder op de dag leek de brand onder controle, maar het vuur op het schip laaide weer op en de rookontwikkeling werd ook heviger. Bij de brand is niemand gewond geraakt, zei de brandweer.