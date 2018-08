Vuur op vissersboot Harlinger haven laait op

Ⓒ Jaring Rispens

HARLINGEN - De brand op een vissersboot in de haven van Harlingen is nog niet geblust. Het vuur op het schip is weer opgelaaid en de rookontwikkeling is heviger geworden, meldt de brandweer. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar het kost de brandweer veel moeite om de brand te bestrijden.