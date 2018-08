Brunssum krijgt vragen over Brech

Sprake van paniek is er zeker niet, benadrukt hij. Maar met name via social media kloppen wel mensen aan met vragen of zorgen. Die worden doorverwezen naar een speciaal geopend nummer van de politie, waar zij de antwoorden krijgen die ze nodig hebben.

„Toen we gisteren Brunssum hoorden vallen bij de persconferentie, dachten we wel even ’oei’. Maar de reacties vallen erg mee”, aldus een woordvoerder. De burgemeester was vooraf op de hoogte, maar toch werd gisteren na de persconferentie rondom de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen met de politie geschakeld om mensen met eventuele vragen door te kunnen verwijzen.

Brech werkte bij peuterspeelzaal Olleke Bolleke in Brunssum. Wanneer dat precies was en hoe lang hij er actief was, is niet duidelijk. Vermoedelijk was het al zo’n 25 jaar geleden, maar de directie van peuterspeelzalen-koepel CMWW wil daar niets over kwijt. „Dat hebben we met justitie zo afgesproken”, aldus directeur Jan van de Venne tegenover De Telegraaf.

De peuterspeelzaal zelf is er niet meer. Die stond, net als een school, aan de Dorpsstraat in Brunssum. Een jaar of twee geleden is het gebouw tegen de vlakte gegaan, vertellen buren. Olleke Bolleke fuseerde voor die tijd met een andere peuterspeelzaal en heet nu Bij De Handjes.

Die zit gevestigd in een gebouw waar ook een school zit. Personeel wil daar weinig kwijt over de zaak. Ouders die hun kinderen naar school brengen weten van het verhaal rond Olleke Bolleke, maar lijken van dat element in de hele moordzaak weinig onder de indruk. Ze hebben het gehoord, maar kennen Brech niet, klinkt het.

Tegelijk leeft de zaak rond de moord op Nicky Verstappen in Brunssum wel. De jongen werd in 1998 vermoord op de Brunssummerheide, niet ver van de Limburgse plaats. Dat er nu een verdachte is, stemt veel inwoners vrolijk.