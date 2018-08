Brits-Iraanse gevangene even op vrije voeten

Nazanin Zaghari-Ratcliffe met haar dochter. Ⓒ AFP

TEHERAN - De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die in Iran een gevangenisstraf uitzit van vijf jaar wegens spionage, is voor het eerst in twee jaar tijd op verlof buiten de Evin-gevangenis. Ze is vanaf donderdag drie dagen vrij en even herenigd met haar vierjarige dochter Gabriella die bij een gezin in Iran is ondergebracht.