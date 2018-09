Uitslag stelling: ’Iedereen in dna-databank’

Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat een goed idee. „Gewoon bij de geboorte van iedereen dna afnemen en opslaan. Dan is iedereen nog onschuldig”, zo vindt een voorstander van verplicht dna-onderzoek. „Gewoon van iedereen in een databank”, vindt ook een andere stemmer. „Het zou heel veel tijd en geld schelen.” Doordat het nu niet verplicht is en het dna-onderzoek bij de zaak Nicky Verstappen vrijwillig plaatsvond, had de verdachte tijd om te vluchten. Dat vindt een grote meerderheid een onverdraaglijke gedachte.

Twee derde van de stemmers gelooft trouwens wel dat de voortvluchtige verdachte nog wordt gepakt. Een van hen: “Maar hij had natuurlijk allang achter de tralies kunnen zitten als DNA afstaan gewoon verplicht zou zijn geweest.”

Bij de moord op Marianne Vaatstra en nu bij de zaak Nicky Verstappen, is de dader gevonden. Velen denken dat van het verplicht stellen van dna-onderzoek een preventieve werking kan uitgaan. De pakkans is namelijk dan veel groter en het vinden van de dader gebeurt dan veel sneller.

Slechts een derde van de respondenten vindt dat iedereen het recht moet blijven houden om te weigeren mee te werken aan een dergelijke test. „Hoe droevig het verhaal van Nicky en andere verkrachte of vermoorde kinderen ook zijn, het weegt niet op tegen de inbreuk van de overheid op je lichaam. Dna-onderzoek moet vrijwillig blijven en het materiaal moet vernietigd worden na afloop.” Ongeveer eenzelfde deel van de stemmers heeft er ook moeite mee als dna wordt opgeslagen als dat helpt misdrijven te voorkomen, of daders snel te pakken. „Als je niets hebt gedaan, dan heb je ook niets te vrezen”, wuift een stemmer de privacy-bezwaren weg.

Een andere stemmer voelt zich aangetast in zijn grondrechten. „De zaak Nicky Verstappen is een excuus om mijn grondrechten uit te hollen. Dna-bewijs kan nooit meer dan ondersteunend. Als de politie goed zijn werk had gedaan, dan was die dader allang gepakt.”

Als het voor het opsporen van ziekten is, of het sneller genezen ervan, dan mag van twee derde van de stemmers zijn dna worden opgeslagen. „Er kan gerichter onderzoek worden gedaan naar allerlei ziekten. We krijgen daar alleen maar een betere samenleving van.” Toch zijn er ook respondenten die bang zijn dat hun dna wordt verkocht, bijvoorbeeld aan ziektekostenverzekeraars. „Straks is mijn dna-profiel gekoppeld aan de hoogte van mijn ziektekostenpremie. Nee bedankt. Er worden nu al genoeg gegevens van mij verkocht.”

De meeste stemmers geloven dat dna altijd sluitend bewijs oplevert bij misdrijven.

Een respondent zou wel graag betere voorlichting willen hebben. „Ik wil eerst een duidelijk beeld hebben van hoe zeker het is ik niet de schuld in de schoenen geschoven krijg van een familielid dat iets heeft uitgehaald.”

En dat de overheid zorgvuldig zal omgaan met het materiaal, dat gelooft maar de helft van de respondenten. „De overheid is zo lek als een mandje”, aldus één van hen.