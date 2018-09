Advocaten Holleeder verbijsterd over uitspraak hof in Passage

Ⓒ ANP, ANP, EPA, Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het hof sprak zich vorige week al uit over de medeplichtigheid van Holleeder ondanks het feit dat hij toen nog niet terechtstond. Zijn advocaat en strafrechtdeskundige zijn verbolgen over de voorbarige uitspraken van het hof. Vandaag vindt de zogeheten proforma-zitting plaats. Verder in het gesprek van de dag: huidkanker treft steeds vaker jongeren en Schiphol krijg extra versterking om chaos zoals in mei te voorkomen in de drukke zomerperiode.