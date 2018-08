VVD-Kamerlid verzuimde betaalde reis te melden

De buitenlandspecialist van de VVD reisde in september op kosten van de Vlaamse zakenman Erik Saelens naar Antwerpen, om daar te spreken op een bijeenkomst, bracht HP/De Tijd aan het licht. Voor die toespraak en het zelfgeschreven boekje dat hij daar uitdeelde, kreeg hij van Saelens bovendien een vergoeding. Over dat laatste hoefde hij volgens de VVD de Kamer niet in te lichten, omdat hij al eerder had gemeld dat hij wel eens voor Saelens werkt.

De Tweede Kamer kijkt op het ogenblik of de integriteitsregels strenger moeten. Dat is onder meer ingegeven door de ophef over de Scheveningse flat die D66-leider Alexander Pechtold cadeau kreeg van een Canadese vriend. Pechtold meldde dat niet, omdat hij het een privézaak vond.