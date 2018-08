Pedo wil land uit om kinderen te misbruiken

De 37-jarige Jason is van plan om te verhuizen naar een land waar de minimumleeftijd voor seks lager ligt, maar mag in verband met zijn veroordeling het land niet verlaten. Hij is door de Britse politie bestempeld als een van de gevaarlijkste zedendelinquenten van Engeland. Zo meldt Metro.

Hij biechtte zijn wens op tijdens een verhoor in de rechtbank. Jason is onder meer van mening dat en kind oud genoeg is voor seks wanneer hij kan praten en wil het liefst een partner die tussen de 12 en 14 jaar oud is.

Straf

In 2013 werden op de computer van Jason 251 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. Hiervoor moest hij 32 maanden de cel in. Als hij vrij komt mag hij geen contact hebben met mensen onder de 16 jaar oud, wordt zijn internetgedrag in de gaten gehouden en mag hij het land niet verlaten.

Het verzoek van de zedendelinquent om na zijn straf toch het land te mogen verlaten is direct afgewezen. Hij zal in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven en mee moeten werken aan zijn reclasseringstraject.