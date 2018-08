Orkaan Lane koerst af op Oahu

De meteorologische dienst verwacht dat er plaatselijk 500 millimeter regen gaat vallen, gepaard met windsnelheden van ruim boven de 200 kilometer per uur. „De maatregelen om have en goed te beschermen moeten nu snel worden afgerond”, is de waarschuwing. Behalve stormschade moet ook rekening worden gehouden met overstromingen en enorme golven aan de zuid- en westkust van de eilanden.

Het centrum van Lane, die woensdag even de hoogste categorie 5 bereikte maar iets in kracht is afgenomen, lag donderdagmorgen ruim 350 kilometer ten zuid-zuidwesten van Kailua-Kona op het grote eiland Hawaï.