Etage tbs-kliniek Poortugaal ontruimd om brand

POORTUGAAL - In een cel van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, bij Rotterdam, heeft donderdagavond brand gewoed. De eerste etage van het gebouw aan de Kijvelandsekade moest daarom worden ontruimd, meldde de veiligheidsregio. De elf tbs’ers die er verbleven, werden naar andere plekken in het gebouw gebracht.