Argentinië doet huiszoeking bij ex-president

BUENOS AIRES - De Argentijnse politie doorzoekt woningen van voormalig president Cristina Fernández de Kirchner. Dat gebeurt in het kader van een onderzoek naar stelselmatige corruptie in de top van eerdere regeringen. Kirchner leidde het land van 2007 tot 2015 en was daarmee de opvolger van haar inmiddels overleden man Néstor Kirchner (1950-2010). Ze is nu senator.