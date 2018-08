’Glennis geknipt voor volgend Songfestival’

Glennis met manager John van Katwijk, die haar tussen 2001 en 2005 bijstond. Ⓒ Ab Blauw

Niets dan lof voor wat Glennis Grace momenteel klaarspeelt aan de overkant van de grote plas. Het bereiken van de halve finale van America’s got talent is een grootse prestatie, vindt ook haar eerste manager John van Katwijk. „De vraag is dadelijk: wat wil ze? Is ze straks bereid om te verhuizen, ook al zegt ze nu nog van niet?”