’Wij zijn alert, blijft u het ook’

Dick Schoof heeft de ernstigste baan van Nederland. Zijn werkkamer in het Ministerie van Veiligheid en Justitie is zó goed beveiligd, dat hij nauwelijks meer naar buiten kan kijken. Toch praat hij ontspannen over serieuze zaken. Ons land is wat hem betreft up-to-date. De antiterreureenheid werd opgewaardeerd en rijdt 24 uur per dag rond. Een nieuwe wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer mogelijkheden geeft internet af te tappen is in aantocht. En justitie is ingespeeld op de groep geharde Syriëgangers die aan het terugkeren is.

Na een zomer vol aanslagen hebben Nederlanders het gevoel: het is weer rustig. Terecht?

„Dat het nu rustig is, betekent niet dat het risico is afgenomen. Dat zoiets als in Parijs of Brussel hier nog niet is gebeurd, vinden wij ook moeilijk te verklaren. Nederland geldt voor IS en Al-Qaeda als legitiem doelwit. Met de AIVD constateren we dat IS een planningseenheid heeft die nog steeds effectief is en in staat is om aanslagen in Europa voor te bereiden en uit te voeren. En het is een feit dat terugkeerders ongemerkt de Europese Unie proberen binnen te komen.”

Verslapt de alertheid?

„Wij zijn uiterst alert. Ik zou tegen iedereen willen zeggen: blijf dat ook. Als je naar het buitenland gaat, met kerst en oud en nieuw. Lees de reisadviezen. Als je iets ziet, een koffertje of mensen waar je je niet gemakkelijk bij voelt, ga niet zelf iets doen. Maar stap naar de politie. Liever een keer te veel dan een keer te weinig. Laat je ook niet verlammen door angst, dat wil IS graag.”

Experts waarschuwen dat de AIVD te veel macht krijgt, waar te weinig controle op is.

„Het is maar net welke experts je spreekt. Zij die erg hechten aan privacy, menen dat de gemoderniseerde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te ver gaat. Maar we moeten niet met een oude blokkendoos proberen de nieuwe techniek te lijf te gaan. Internetverkeer is nu een ’black box’. De diensten moeten daar toegang toe kunnen krijgen. Het is nodig voor de strijd tegen terrorisme en er is goed toezicht op. Elke organisatie in dit domein is gedreven door de waarden van onze democratische rechtsstaat.”

Wordt al onze e-mail gelezen?

„Het is niet zo dat 17 miljoen Nederlanders onder surveillance komen. De diensten krijgen geen vrijbrief. Alleen bepaalde activiteiten of mensen waar zij gegronde interesse in hebben, worden gevolgd.”

Hoe zit het met WhatsApp en concurrent Telegram, daar zouden de diensten toch ook graag in kijken?

„Het feit dat we door encryptie helemaal niet meer bij WhatsApp-berichten kunnen, is ongewenst. In jouw en mijn berichten zijn de diensten niet geïnteresseerd. Als terroristen via dit soort versleutelde netwerken communiceren, willen we dat wel graag breken. Het gaat moeizaam, maar we zeggen niet dat het ons niet lukt. Als je in iemands telefoon kunt komen, zijn er mogelijkheden.”

Zou het niet beter zijn als de AIVD ons beter duidelijk maakt hoe ernstig het terreurgevaar is en tegelijkertijd successen beter etaleert, bijvoorbeeld door te laten zien welke aanslagen zijn voorkomen?

„Neem de man die vorige week in Rotterdam is aangehouden met een kalasjnikov. Het OM had een lyrisch persbericht kunnen sturen: ’Ook Nederland heeft een terreurverdachte gearresteerd, er is een aanslag voorkomen.’ Maar als de rechter later meent dat er te weinig bewijs is, gaan we af. Erger is dat de burger dan het vertrouwen in de overheid verliest. We geven best veel informatie. Al brengen we het niet ronkend. We hebben 27 verdachten in de terroristenafdeling en zeven terugkeerders in hechtenis. Voorzichtigheid op dit punt is goed. We willen geen angstpsychose creëren.”

Hoeveel IS-strijders komen er terug uit Syrië?

„De komende weken verwachten we een aantal terugreizigers die nu in het grensgebied gevangen zitten. De marechaussee begeleidt hen naar Nederland. Daar starten de verhoren. We zien elke strijder als potentieel gevaar voor de nationale veiligheid. Maar zomaar vastzetten, dat gaat niet in een rechtsstaat. We proberen zicht te krijgen op wat ze precies hebben gedaan en of we bijvoorbeeld ook moord of terroristische misdrijven ten laste kunnen leggen. De eerste golf terugkeerders waren vooral gedesillusioneerde types. Wie nu terugkeert, heeft meer gedaan. We geloven niemand meer op zijn blauwe ogen als hij zegt dat hij bij IS alleen in de keuken heeft gestaan.”