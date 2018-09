Je sluit pas echt een goede auto-deal als alles klopt

Stoere verhalen over die extreem goede deal waarbij er duizenden euro’s van de nieuwe auto worden afgepraat en zeer gunstige inruilprijzen voor de oude worden bedongen, kennen we allemaal… Van vrienden en bekenden. Zo’n verhaal hoorde ik recent van een sympathieke, bejaarde buurman ook. De man was in de tachtig en wilde zichzelf nog een keer een leuke auto ‘cadeau’ doen. En dus werd ik van alle stappen van het weken durende onderhandelingsproces tot in detail op de hoogte gehouden, omdat hij wist dat ik ’van de auto’s’ was.