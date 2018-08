Student vindt Ferrari en Lamborghini in garage oma

„Ondanks de roest en het stof, is mijn oma’s Lamborghini Countach uit 1981 de allercoolste”, zo schrijft de student op het sociale medium Reddit. Het verhaal gaat ondertussen viraal, en talloze binnen- en buitenlandse media nemen het over.

„Mijn opa kocht de Lamborghini voor zijn exotische autoverhuurbedrijf. Toen de premies van de verzekering te hoog werden, stopte hij, maar hield hij de twee auto’s in zijn garage. Waarom hij ze niet verkocht? Geen idee.”

Ter illustratie: als de Lamborghini in goede staat zou verkeren, zou die 300.000 euro waard zijn. Dat is niet het geval, maar toch zal de vondst geen windeieren leggen voor de student, die het pseudoniem eriegin draagt.

Zelfbenoemde ’kenners’ schatten de waarde van de bolides op honderdduizenden euro’s, omdat het echte collectors items zijn. De witte Lamborghini lijkt - eenmaal opgekalifaterd - op de auto van Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street.

De auto’s zijn zichtbaar in slechte conditie. Hoewel de student toegeeft dat ’deze vorm van automishandeling mijn ziel aantast’ is het toch vooral ’ongelofelijk’ en ’zeldzaam’ om zoiets bijzonders te vinden.

De student schrijft het verhaal anoniem op zonder details te geven. In welke stad oma’s garage staat, is nergens vermeld.

Wie biedt?

De student gaf later op Reddit toe platzak te zijn, en niets van auto’s te kennen, waardoor de kans groot is dat een familielid de bolides overneemt en ze hopelijk met de hulp van automonteurs weer wat oude glorie kan teruggeven.

Als iemand vraagt of ze te koop zijn, komt er toch enige twijfel. „Ik weet dat ze (oma, red.) er vanaf wil, al een tijdje, maar nee, ze zijn niet officieel te koop. Biedingen misschien?”, zo schrijft eriegin.

Anderen willen de student waarschuwen: ’Er is professionele hulp nodig, dit zijn auto’s van meer dan een half miljoen dollar, en autodieven van oldtimers zijn meedogenloos’.