Trumps vriend Pecker krijgt immuniteit in zaak pornosterren

Pecker leverde gegevens over Michael Cohen die namens Trump zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels en Playboymodel Karen McDougal. Cohen, de voormalig advocaat van Trump, sloot deze week een deal met justitie en bekende zich onder meer schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de wet op de campagnefinanciering. Hij gaf toe in de aanloop naar de verkiezingsstrijd van 2016 Daniels 130.000 dollar te hebben betaald en McDougal anderhalve ton.

Pecker, al jaren bevriend met Trump, legde ook een verklaring af over deze zaak na in april te zijn gedagvaard. Dat hij nu immuniteit geniet is zorgelijk voor Trump omdat hij over de president misschien wel meer weet dan wie dan ook.