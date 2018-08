Probeert Ryanair ons ’Priority’ door strot te duwen met verbod rolkoffertjes?

De grootste verandering is dat Priority-reizigers nog wel twee stuks handbagage kunnen meenemen - een rolkoffer en klein tasje - en normale reizigers niet, zo legt het bedrijf zelf uit. Natuurlijk liepen de gigantische trolleys ook de spuigaten uit: ze pasten simpelweg niet allemaal in het vliegtuig.

Dat Ryanair iets doet, is dus logisch - en gedurfd, want reizigers zijn gehecht aan het rollen, dat gelijkstaat aan comfort. Tegelijkertijd komt er een nieuwe service om rolkoffers tot 10 kilogram in te checken als ruimbagage, tegen een prijs die - geef toe - best meevalt.

Toch is er iets vreemd: het luchtvaartbedrijf benadrukt herhaaldelijk dat 30% van de reizigers al met Priority vliegt, dat het gedeelte dat last heeft van de regels dus non-Priority vliegers zijn, en deelt zelfs een vergelijkingsdiagram met de kosten voor een rolkoffer vs. de kosten voor Priority.

Ⓒ Ryanair

Kenny Jacobs, Marketingdirecteur van Ryanair, oppert in een statement openlijk dat de reigers die door de nieuwe regels worden geraakt, „voortaan of Priority Boarding zullen kiezen, of een ticket voor een 10kg-bagage kopen, of met een klein stuk bagage vliegen”.

Priority duurder geworden

Uit de vergelijking op de website van Ryanair (boven) blijkt inderdaad dat Priority nu een erg aanlokkelijk idee is geworden - hoewel het, en dat staat nergens vermeld, wel duurder is geworden.

Een bezoekje aan de kostenpagina leert dat Priority nu online €5.00 / £5.00 kost, en €6.00 / £6.00 na het boeken. Dat wordt dus respectievelijk 6 of 8 euro.

Zelf lijkt Ryanair ook voor te sorteren op een explosie van Priority-vliegers. Op de Q&A-pagina naar aanleiding van de nieuwe regels, staat de vraag: „Wat gebeurt er als meer dan 100 klanten Priority Boarding willen kopen?” Het antwoord: „Dat kunnen ze niet. Priority Boarding is mogelijk voor 95 van de 189 klanten per vlucht.”

’Meer mensen zullen ervoor kiezen’

Zelf legt Ryanair uit dat het niet denkt te verdienen aan de nieuwe regels. Ook geeft het de verwachtingen van een Priority-boost ruiterlijk toe. „Meer mensen zullen switchen van de €/£25 check-in bagage naar de goedkopere €/£8 bagage. Dat wordt tenietgedaan door een stijging van Priority. (...) Uiteindelijk verdienen we niets extra.”

Woordvoerders van Ryanair waren donderdagavond zo snel niet bereikbaar voor commentaar.