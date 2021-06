Gemoederen lopen hoog op bij wraking complotdenkers: videoverbinding doorbroken

Complotdenkers Micha Kat, Wouter Raatgever en Joost Knevel stonden vorige week maandag voor de rechter tijdens een kort geding. De gemeente Bodegraven eiste daarin dat zij stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp.

De verhalen over de pedonetwerken zijn afkomstig van Knevel. Hij zei vorige zomer herwonnen jeugdherinneringen te hebben aan een netwerk waardoor hij werd misbruikt en dat kinderen in onder meer Bodegraven vermoordde. Zijn verhaal werd opgepakt door Raatgever en Kat.

’Pedoterreur’

De gemeente houdt ze verantwoordelijk voor het verstoren van de grafrust en de openbare orde op de plaatselijke begraafplaats Vredehof in februari, waar tientallen aanhangers van de complottheorieën bijeenkwamen en bloemen neerlegden. Ze plaatsten ook bordjes met daarop teksten als ‘slachtoffers van kindermisbruik’ en ‘satanische pedoterreur’. Volgens de complotdenkers zou RIVM-directeur Jaap van Dissel een van de misbruikplegers zijn geweest. Zijn adres werd zelfs gedeeld op sociale media.

Die actie op de begraafplaats leidde tot veel woede bij bezoekers. Nabestaanden ervoeren het ook als zeer pijnlijk, stelde burgemeester Christiaan van der Kamp. Hun dierbaren hadden er niets mee te maken.

Kat en Knevel hadden tijdens het kort geding echter hun twijfels over de onpartijdigheid van de rechter, mevrouw Hoekstra-Van Vliet, en wraakten haar vorige week. Kat wil dat ze hem erkent als journalist. De rechter gaf aan dat ze pas een oordeel zal vellen in haar vonnis, omdat dan pas alle partijen aan het woord gekomen zijn, waarop ze werd gewraakt.

’Partijdig’

Tijdens de zitting van de wrakingskamer reageerde Kat woest omdat hij zijn claim dat hij journalist was niet verder kon toelichten. ,,Ik heb drie rechterlijke uitspraken en meerdere berichten in de media waarin ik zo word getypeerd! Dit is krankzinnige partijdigheid van de rechtbank.”

Tijdens de zitting werd Hoekstra door Kat ‘verweten’ familie te zijn van Wopke Hoekstra. Volgens Kat zou ze zijn nicht zijn. Knevel stelde dat Hoekstra, omdat ze kinderrechter was in de tijd van voormalig topambtenaar Joris Demmink, wel betrokken moet zijn bij de misstanden van het vermeende pedonetwerk. ,,Ze heeft meegewerkt aan de praktijken die mij zijn overkomen. Ik eis dat zij hier niet als rechter bij betrokken blijft.”

Hoekstra ontkende dat nadrukkelijk tijdens de zitting. ,,Ik ben geen familie. Mijn meisjesnaam is Van Vliet en ik ben ook geen aangetrouwde familie. Ook niet van enig ander lid van het kabinet. En ik ken meneer Van Dissel niet. Ik vind het vrij bijzonder dat kennelijk iedere kinderrechter in deze rechtbank ambtshalve het lot van onderdeel van het pedonetwerk ten deel valt. En dan druk ik me nog zacht uit.”

Verbinding verbroken

Ze kon haar verhaal nauwelijks afmaken, omdat Kat haar steeds onderbrak. ,,Wie is dan uw man, wat is zijn voornaam?” Hoekstra gaf daarop geen antwoord. Omdat hij te lang door bleef praten, verbrak de wrakingsvoorzitter meerdere malen de videoverbinding met Kat, net als met Knevel. Zij verblijven momenteel beiden in het buitenland.

Advocaat Cees van de Sanden van de gemeente Bodegraven ergerde zich kapot aan de complotdenkers. ,,Hier is sprake van evident misbruik van het wrakingsrecht. De wraking wordt steeds meer gebruikt om zand in de machine te strooien. Ik verzoek de wrakingskamer om het verzoek zo spoedig mogelijk af te wijzen, zodat er op een zo kort mogelijke termijn een einde gemaakt wordt aan deze lijdensweg en het kort geding verder kan gaan.”

De wrakingskamer besluit uiterlijk dinsdagochtend om 10 uur over de verzoeken.