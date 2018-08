Bestralen kan stuk sneller

De methode behelst ’beeldgericht bestralen’, en helpt artsen om nog gerichter te ’mikken’ met de radiotherapeutische golven op de tumor.

„De patiënt krijgt niet één bestralingsplan voor zes of zeven weken, maar een plan per dag. Door de duidelijke beelden kan de bestralingsdosis verhoogd worden. Dat betekent veel minder ziekenhuisbezoeken”, zegt hoogleraar radiotherapie Jan Lagendijk van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daar is bijna twintig jaar aan het apparaat gesleuteld.