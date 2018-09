Slimme ’Jannen’ oefenden bestraling op een karbonaadje

Jan Blok in het zenuwcentrum van de door hem ontwikkelde machine. Ⓒ Foto Aldo ALLESSIE

UTRECHT - Kankerpatiënten die bestraald zijn of worden, weten het: je zit weken aan een bestralingsschema vast. Dat is behoorlijk belastend. Maar daar kan verandering in komen nu er een bestralingsapparaat is, waarbij met real-time mri-beelden gerichter bestraald kan worden. „Denk aan vijf tot tien dagen in plaats van zes weken”, zegt hoogleraar Fysica Radiotherapie Jan Lagendijk van het UMC Utrecht.