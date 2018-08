Brech is een speld in de hooiberg

Heeft Jos Brech zijn verdwijningstocht hier minutieus uitgedokterd? Ⓒ Rias Immink

Sainte-Marie aux Mines - Het laatste concrete spoor is al twee maanden oud en hij kan overal zijn. Maar de klopjacht op Jos Brech gaat onverdroten voort. Al op basiskamp Old Crow in de Vogezen, het vertrekpunt van Brechs verdwijntocht, wordt duidelijk hoe grondig voorbereid de bushcrafter is.