’Nieuw bewijs toont: Ivana was al dood vóór val’

Tijdens het juridische onderzoek naar de dood van het jonge model werden nieuwe foto’s van Ivana’s lichaam ter beschikking gesteld aan de Nederlandse patholoog. Eén specifieke foto trok zijn aandacht.

Op de foto in kwestie is de uitzonderlijke houding duidelijk zichtbaar waarin Ivana’s naakte lichaam op het balkon werd aangetroffen vorig jaar december: de bovenarmen van de jonge vrouw staan van het lichaam af. Haar onderarmen zijn naar de borstkas toegebogen.

Die houding duidt op reeds ingetreden lijkstijfheid vóórdat Ivana naar beneden viel. Dat staat in het rapport dat patholoog Frank van de Goot opstelde voor de Maleisische rechtbank, het lokale Openbaar Ministerie en de familie Smit.

Houding

Sébas Diekstra, advocaat van de familie, licht de bevindingen van de Nederlandse patholoog toe: „De positie waarin Ivana is aangetroffen, kan worden verklaard als haar lichaam volledig verstijfd naar beneden is gegaan. Haar houding was dusdanig uitzonderlijk dat een ander scenario moeilijker voorstelbaar is.”

De patholoog combineert de nieuwe informatie met zijn eerdere bevindingen tijdens de tweede sectie. Toen bleek dat Ivana’s lichaam schade had opgelopen door de val. Opmerkelijk genoeg reageerden die letsels amper zoals dit bij leven zou gebeuren, constateerde Van de Goot destijds. Zo werd er bijvoorbeeld amper bloed gevonden op de lichaamsdelen die zeker zijn beschadigd door de val.

Gamechanger

Oom Fred Agenjo noemt de verklaring van Frank van de Goot een ’gamechanger’. „Het is vreemd dat de Maleisische patholoog en forensische experts niet eerder tot deze conclusie zijn gekomen. Al met al denk ik dat de rechter voldoende reden heeft om de zaak voor te dragen voor een strafrechtelijk onderzoek.”

Ivana’s oom vindt de gang van zaken frustrerend: „Het lijkt erop dat we een concrete aanwijzing hebben die we negen maanden geleden ook al hadden kunnen hebben, ware het niet dat de Maleisische politie dit materiaal weigerde te delen, ook niet met het Nederlandse Openbaar Ministerie.”

Gisteren getuigde in de Maleisische rechtbank de lokale toxicoloog. Zijn getuigenis was opmerkelijk omdat het stevig afweek van de bevindingen van Frank van de Goot. Meneer Govinda Raj Balakersnan trof PMMA aan in het bloed en de urine, maar niet in de grote hoeveelheden die de Nederlandse patholoog waarnam in december. De Maleisische patholoog omschreef de hoeveelheden als ’onvoldoende voor kwantitatieve analyse’. Wel zei hij cannabis en cocaïnesporen te hebben gevonden.