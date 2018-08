Hans van M. was ’tikkende tijdbom’

De politie kende hem ook als een suïcidale man. Hij had vastgezeten, was in instellingen ondergebracht geweest en had weleens gedreigd zichzelf te verdrinken of een kogel door z’n hoofd te jagen.

Kort voordat het gemeentehuis werd verwoest, kwam er een telefoontje van de man zonder vaste woon- of verblijfplaats binnen. Telefonisch had hij aangekondigd dat hij een gevaar was voor zichzelf en anderen. Meteen daarop is de politie op diverse locaties gaan posten. Contact leggen met hem bleek toen niet meer mogelijk.

Dochter en vader

Nog geen twee uur later reed hij de gevel van het gemeentehuis aan diggelen. Daarbij zorgde één van de twee gasflessen in zijn auto voor een enorme vuurzee, waarin hijzelf om het leven kwam. „Gelukkig zijn er bij dit incident niet meer slachtoffers gevallen”, zegt burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard.

Zij heeft inmiddels haar medeleven betuigd aan de dochter en de hoogbejaarde vader van de man. „Diverse instanties hebben in de afgelopen jaren getracht Van M. hulp te bieden, maar het heeft hem niet van zijn wanhoopsdaad kunnen weerhouden. Hij was ten einde raad en wilde niet langer leven”, heeft Schuurmans van de directe familie begrepen. Over de inhoud van de afscheidsbrief, die tijdens het politieonderzoek is gevonden, wil ze geen nadere details prijsgeven.

Onderzoek

Volgens de burgemeester van het rustieke Betuwse dorpje heeft de oud-vrachtwagenchauffeur in het verleden een aantal zelfmoordpogingen gedaan. „Niet alleen hier in de gemeente, maar ook elders in Nederland.” Nog geen twee jaar geleden had hij zichzelf bij zijn ouderlijk huis met benzine overgoten en in brand gestoken. Die poging om aan alle persoonlijke ellende een definitief einde te maken, mislukte. „Van die andere pogingen weet ik het fijne niet. Maar hij was wel een tikkende tijdbom.”

Het politieonderzoek is nog in volle gang. „Er zijn diverse huiszoekingen gedaan en er zijn camerabeelden veiliggesteld, waarop te zien is hoe de auto naar binnen rijdt en de brand ontstaat”, aldus politiewoordvoerder Simen Klok.

De bijna driehonderd ambtenaren en bestuurders van de gemeente Lingewaard moeten door de enorme schade de komende maanden elders worden ondergebracht. Op het parkeerterrein worden noodgebouwen neergezet en er kan ook vanuit huis worden gewerkt. Niet alleen de publiekshal heeft enorme schade opgelopen, ook gangen en andere ruimtes hebben flinke rook-, roet- en bluswaterschade. Hoeveel geld er is gemoeid met de restauratie van het gebouw, dat sinds 2012 in gebruik is, is niet bekend. Waarom Hans van M. juist het gemeentehuis als doelwit had uitgekozen, is volgens de politie onduidelijk.