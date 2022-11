Wéér aanslag op woning in Antwerpen waar eerder Nederlander werd opgepakt

De ontploffing gebeurde rond 03.20 uur en beschadigde de voordeur. Volgens een politiewoordvoerder raakte niemand gewond. Vermoedelijk gaat het om een aanslag binnen het drugsmilieu.

Donderdag werden in de buurt van Breda twee Nederlandse mannen van 22 en 27 jaar aangehouden in verband met een explosie in het Antwerpse district Wilrijk. De mannen zaten in een auto met Nederlands kenteken die wegreed na de ontploffing, zo was te zien op camerabeelden. De politie plaatste een camera voor de woning nadat afgelopen weekend ook al een explosief in deze straat afging.

In Antwerpen is al geruime tijd een drugsoorlog gaande waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Maandagavond werd in Antwerpen in een tegengehouden voertuig met Nederlands kenteken een granaat en handvuurwapen aangetroffen. Twee mensen werden gearresteerd.