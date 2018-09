VVD lift mee op woede van jonge ouders over ’anti-vaxxers’

Aan het Binnenhof was het gisteren een gekwetter van jewelste. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff trapte de dag af met in zijn kielzog D66-Kamerlid Rens Raemakers en later ook CDA’er René Peters. De coalitiepartijen buitelden werkelijk over elkaar heen om hun mening te kunnen geven over nut en noodzaak van het vaccineren van kinderen tegen kinderziektes zoals de mazelen. Het ene plan nog stoerder dan de andere.