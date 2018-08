’Revolutie dreigt als Trump wordt afgezet’

In een interview met Sky News noemt Giuliani zijn voorganger Michael Cohen, ooit een trouwe metgezel van Trump, een ’leugenaar’. Er is ’geen reden’ voor een impeachment, aldus de oud-burgemeester van New York.

Dat Cohen heeft toegegeven dat hij, namens Trump, geld heeft gegeven aan een pornoactrice en een model om te zwijgen over affaires, is geen reden voor een afzetting, aldus Giuliani. „Alleen politieke redenen kunnen dat zijn. En daartegen zouden de Amerikanen in opstand komen.”

Politieke analisten zijn sinds de onthullingen van Cohen serieus gaan rekening houden met een impeachment, al is de weg daartoe lang, en moeten er allerlei stappen worden ondernomen die (op korte termijn) niet aan de orde zijn.