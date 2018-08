’Politie waarschuwde in 2002 al voor Brech’

Frank Peters (63) was destijds politierechercheur. Daarnaast zit hij al bijna zijn hele leven bij de scoutinggroep in Heerlen. In 2002 vertelde een lid van het second opinion-team van de politie aan Peters dat Brech een ’man is die je niet bij de scouting moet willen hebben’.

Het verhaal dat Frank Peters uit de doeken doet, is opvallend omdat de politie Jos Brech in 2002 heeft laten lopen.

20 jaar buiten beeld gebleven

Hoe is het mogelijk dat iemand die eerder betrokken was bij een geseponeerde zedenzaak, twee keer is gehoord als getuige in de zaak-Verstappen, dolgraag bij de scouting met kinderen wilde werken en zich aanmeldde bij kinderdagverblijven 20 jaar buiten beeld kon blijven?

Politiewoordvoerster Yolanda Dols zegt tegen de krant dat de verdachte van de moord op Nicky Verstappen in 2001 heeft gemeld dat hij eerder in beeld was voor een zedendelict. Mede omdat die zaak werd geseponeerd werd Brech geen verdachte in de zaak.

In gesprek met Frank Peters heeft Jos Brech gezegd dat hij op jongens in de leeftijd van 10 tot 14 viel. Daarnaast zei Brech dat hij in het verleden een zedendelict had begaan. Peters: „Hij vertelde dat hij aan het fietsen was met zijn fotocamera en twee jongens passeerde. Bij het fotograferen was hij ’te ver gegaan’, zei hij. Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelde.”

Hoewel Jos Brech openlijk sprak over uiteenlopende zaken, praatte hij niet over de moord op Nicky Verstappen. Peters kon er ook niet naar vragen, vertelt hij: „Ik mocht geen onderzoeksinformatie gebruiken in een gesprek dat ik als lid van de scouting voerde. Ik heb vooral hém laten vertellen.”

Nadat Brech had verteld pedofiel te zijn heeft Frank Peters hem verzocht op te stappen. Dat gebeurde uiteindelijk in 2002.