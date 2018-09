’Duurzame investering onbetaalbaar’

Wij zien met lede ogen een onbetaalbare, en vermoedelijk ook technisch onuitvoerbare, klimaatgekte. Het klimaat is uiterst gecompliceerd, we weten er eigenlijk niets van, het verandert altijd. Er is geen CO2 probleem. Gelukkig heeft de Duitse bondskanselier Merkel op het punt van energie gezond verstand, er komt een nieuwe gasleiding vanuit Rusland.

En de nieuwe, duurzame techniek is verre van volmaakt. Wel eens naar de herrie buiten van warmtepompen geluisterd? Dit nog afgezien van de hoge investerings- en onderhoudskosten van die apparaten.

Richard Kamp