’We kunnen niet zonder gas’

Bovendien zijn zeer inefficiënte investeringen hiervoor nodig. Maar wat nu op een mistige winterse dag, als er geen zon of wind is? Dan wordt er weinig energie opgewekt. Ik zou willen voorstellen dat de tegenstanders van gas en kolen een verklaring tekenen, om in dat geval te worden afgesloten van het stroomnet. Blijft er net misschien genoeg stroom over voor realistische denkers onder ons. Ben benieuwd wat dat op zou leveren.

Sytze Adema, Zoutelande