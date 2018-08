Playboy-model gewurgd

De 36-jarige Christina Carlin-Kraft had afgelopen zaterdag nog de politie aan haar deur, die haar wilden spreken over een inbraak. Er waren juwelen en dure handtassen teruggevonden, meldt ABC13.

Kort daarna werd het model dood gevonden. De politie wil of kan niet zeggen of de zaken met elkaar in verband staan.

Rel

In 2016 was er een relletje rondom het model. Ze was in New York betrokken bij een ruzie over de rekening in restaurant The Smith. Ze aangeklaagd, maar later weer vrijgesproken.

De familie Kraft is in shock door haar dood. Bij Fox29 zeggen ze dat Christina ’de kamer deed oplichten als ze binnenkwam’.

Er is nog geen verdachte opgepakt.

Smaakvol

Op een modellenpagina schreef Christina eerder dat ze van Russisch/Duitse afkomst is ’met een vleugje Zweden’. Zelf omschreef de naaktreportage in de Playboy als ’smaakvol’.

