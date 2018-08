Patholoog lijnrecht tegenover Van de Goot

In de Maleisische rechtbank heeft patholoog Zunaizah Hilmi zojuist verklaard dat Ivana Smit nog een paar minuten moet hebben geleefd toen ze neerkwam op het balkon op de zesde verdieping. Haar aorta is gescheurd door de val, volgens de pathologe. Ivana is levend over de rand gegaan, denkt zij.

De Nederlandse patholoog beschikt daarentegen juist over nieuw bewijsmateriaal waarmee hij de stelling kan ondersteunen de stelling dat Ivana Smit al was overleden voordat zij tientallen meters naar beneden viel.

Oom Fred Agenjo Weinhold, die namens de familie Smit het woord voert: ,,Ik heb de verklaring van de Maleisische patholoog ook besproken met Frank van de Goot. Hij ondersteunt haar conclusie niet en zegt dat hij die ook kan ontkrachten.”

Tijdstip

Uit de verklaringen van patholoog Hilmi wordt niet helemaal duidelijk wat het tijdstip is waarop Ivana is overleden. De vrouw maakt een schatting. Ze is een dag na Ivana’s overlijden begonnen met de autopsie. Dat gebeurde om 12 uur ’s middags. Ze schat dat Ivana is overleden tussen de 24 en 36 uur daarvoor.

Dat betekent volgens de Maleisische patholoog dat Ivana moet zijn overleden tussen 12 uur ’s nachts en 12 uur ’s middags op 7 december. Maar voor negen uur ’s ochtends lag er nog geen lichaam op het balkon op de zesde verdieping, verklaarde de bewoner van de zesde verdieping eerder tijdens het juridische onderzoek.

Ook Alexander en Luna Johnson zeiden in een interview met de Daily Mail eerder dat zij Ivana nog levend hebben gezien om 10 uur ’s ochtends.

Onduidelijk wanneer Van de Groot wordt opgeroepen

De Nederlandse patholoog Frank van de Goot reisde gisteren naar Maleisië om te getuigen in het lopende juridische onderzoek naar de doodsoorzaak van Ivana Smit. Vandaag werd hem echter medegedeeld dat hij niet meer aan de beurt komt op de geplande datum. Het is onduidelijk wanneer hij wel wordt opgeroepen. Maar hij doet zijn best om erbij te zijn en boekt zijn vliegticket om.