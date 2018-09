Dna-afname moet voor iedereen

Ik stel mij dna voor als een ’reeks van cijfers’. Als die reeks van cijfers matchen met dna dat gevonden is bij het lichaam van een slachtoffer (van een moord, verkrachting, zware mishandeling etc.) dan moet het OM eerst toestemming vragen van de rechter of hij dieper mag graven in de gegevens van die persoon. Privacy van mensen is mijns inziens juridisch niet in het geding, net als bij een huiszoekingsbevel. Wie toch tegen verplichte dna-afname is moet en/of kan dat kenbaar maken zoals bij de donorwet.

In principe moeten we juridisch alles doen om de slachtoffers (eventueel de nabestaanden) te helpen, c.q. te beschermen, en niet de dader(s) zoals de advocaten dat willen.

Danny Lim, Wassenaar