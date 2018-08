Rijn bij Lobith onder laagste waterpeil ooit

Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Volgens Rijkswaterstaat is er vrijdagmorgen een waterpeil gemeten van 6,87 meter boven NAP, dat is twee centimeter lager dan het vorige laagterecord, dat stamt uit 2011.

Donderdagmiddag was het waterniveau van de Rijn bij Lobith nog 6,88 meter boven NAP. Vrijdagmorgen was dat dus nog een centimeter lager. Vermoedelijk daalt het waterpeil nog verder.

Dat het water zo laag staat heeft gevolgen voor de zeevaart: schippers kunnen minder vracht meenemen omdat boten anders de bodem raken.