Hermitage Amsterdam verandert in bioscoop

’Movies at the Hermitage’ wordt georganiseerd door Cinetree, het filmplatform van Hanna Verboom, en Outdoor Cinema. De programmering is samengesteld door Cinetree. Op het programma staan klassiekers als Leon van regisseur Luc Besson en La Grande Bellezza. Elke avond is er ook een filmquiz.

Het initiatief volgt op ’Night at the Museum’, een openluchtfilmfestival in het Amsterdam Museum dat Cinetree de afgelopen jaren organiseerde. De kaartverkoop is vrijdag begonnen.