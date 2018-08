Toerist tikt 30 shotjes Sambuca in 1 minuut achterover

Ⓒ Facebook / Hollandse Hoogte

Zante - Sambuca, een welbekend drankje onder mensen die de stad wel eens onveilig maken. Een Britse toerist is uitgeroepen tot een heuse ’legend’ nadat hij in een bar in de Griekse stad Zante, dertig shotjes van het anijslikeurtje binnen één minuut achter over wist te tikken. Op een video is te zien dat de 20-jarige Chris McAdam de shotjes één voor één opdrinkt en na 59 seconden zijn laatste shotglas in een bak gooit.