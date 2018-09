’Wolvin lijkt zich te vestigen op de Veluwe’

Sinds het begin van de zomer krijgt Wolven in Nederland heel veel meldingen over het dier op de Noord-Veluwe. De wolvenorganisaties hebben samen met de provincie Gelderland natuurbeheerders op de Veluwe ingelicht. „Ze moeten bijvoorbeeld nadenken over losloopgebieden voor honden en over schaapskuddes”, zegt de woordvoerder. Er is nog geen wolvenschade gemeld door boeren, waarschijnlijk omdat het dier meer dan voldoende jong wild te eten heeft.

Het aantal in ons land gesignaleerde wolven staat inmiddels op acht, maakte de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) vrijdag bekend. Van zes dieren is de laatste drie maanden niets meer vernomen. Een mannelijk dier is vanuit Friesland via de Flevopolder naar België gezworven en vormt daar nu een paartje met een wolvin die zich eerder al vanuit Nederland in Vlaanderen vestigde.

De wolvin op de Veluwe zwierf eerder door Groningen en Drenthe. Of ze op de Veluwe een partner heeft gevonden moet blijken uit onderzoek op de typische keutels die worden gevonden door vrijwilligers, die elke twee weken het leefgebied van de wolvin doorzoeken. Een wolvenkeutel is volgens de organisaties opvallend: lang en dik en met duidelijk zichtbare resten van botten en haren.